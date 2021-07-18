ليبيا – قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بجولة تفقدية للسوق التجارية بمنطقة الكريمية.

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ووفقا لبيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد فقد أتت الجولة للوقوف على أوضاع السوق المحلية وأسعار بيع السلع بسوق الجملة فيما تضمنت عددا من المحال التجارية لبيع السلع الغذائية للمتابعة عمليات البيع وتوزيع السلع والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب المحال.

وأضاف البيان إن الصعوبات التي تم الإطلاع عليها تشمل توفير السلع وتجهيز مواقع تخزين وفق المواصفات والاشتراطات المعتمدة وأسباب تذبذب بعض السلع مثل ارتفاع تكاليف الشحن والنقل في وقت أكد فيه الحويج أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة على الأسعار وضمان انسياب السلع.