“جبهة تحرير تيغراي”: لدينا أكثر من 5000 جندي إثيوبي بينهم ضباط كبار سيخضعون للمحاكمة

“جبهة تحرير تيغراي”: لدينا أكثر من 5000 جندي إثيوبي بينهم ضباط كبار سيخضعون للمحاكمة

إثيوبيا – أعلنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” في إثيوبيا أن أكثر من 5000 جندي إثيوبي لديها، بينهم ضباط كبار “سيخضعون للمحاكمة”.

وقال زعيم الجبهة دبرصيون جبرمكئيل في تصريح لوكالة “رويترز” إن قوات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا “أطلقت سراح نحو ألف من جنود القوات الحكومية الذين أسرتهم خلال معارك الآونة الأخيرة، بينما يستعد الجانبان لمواجهة على أراض متنازع عليها في غرب المنطقة”.

وأضاف: “ما يزيد على 5000 (جندي) لا يزالون معنا وسنبقي على كبار الضباط الذين سيخضعون للمحاكمة”.

ولفت إلى أن “الجنود اقتيدوا إلى حدود تيغراي الجنوبية مع منطقة أمهرة الجمعة”.

المصدر: “رويترز”