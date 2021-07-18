روسيا – اعتبر الخبير المعروف إيغور يوشكوف أن إجماع “أوبك+” على مستويات إنتاج النفط الجديدة، يمثل حلا وسطا على صعيد تهدئة السوق.

وأضاف يوشكوف الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية والمحلل البارز في الصندوق الوطني لأمن الطاقة: “تمت الموافقة على معدل ضئيل للزيادة في الإنتاج، وهو ما سيسمح بالحفاظ على أسعار النفط مرتفعة إلى حد ما، فيما دول المجموعة لا تزال تنوي إعادة حجم إنتاجها إلى مستوى ما قبل الوباء”.

وأشار إلى أنه إذا تطلب الموقف زيادة في الإنتاج، فيمكن تغيير معايير الصفقة.

وفي 18 يوليو اتفقت دول “أوبك+” على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا حتى تعيد 5.8 مليون برميل يومية إلى السوق، كما مددت الصفقة حتى نهاية 2022.

المصدر: RT