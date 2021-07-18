ليبيا – في استمرار لظاهرة العبث العشوائي بالسلاح والإحتفال بأنانية على حساب أرواح الآخرين ، توفي الفنان هيثم أبريك درباش ظُهر الأحد بسبب قذيفة ” آر بي جي ” اطلقت من امام صالة زفاف قريبة لموقع سقوطها على رأس درباش وعدد من المواطنين في منطقة الليثي .

وأفاد شهود عيان المرصد بأن درباش كان برفقة شقيقه مفتاح ابريك درباش الذي أصيب هو الآخر إصابة بليغة في قدمه، وتسببت الحادثة في إصابة 4 أشخاص آخرين إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة.

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وأثارت وفاة الفنان الكوميدي حالة من الحزن على الوسط الفني، وغضب في شوارع بنغازي من عدم إلتزام المواطنين بوقف هذه الظاهرة المميتة التي تخطف الأرواح في مختلف ربوع البلاد.

وأكد وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم للمرصد القبض على صاحب حفل الزفاف الذي اطلقت فيه القذيفة وإيداعه في التوقيف تمهيدًا لتحويله إلى النيابة لمخالفته تعميم منع الرماية في المناسبات وارتكاب فعل أدى للقتل .

يشار إلى أن الفقيد هيثم درباش كان ممثلًا ومخرجًا، ويمتلك رصيدًا فنيًا مليئًا بالأعمال والمشاركات المحلية، وأثارت وفاته حالة من الحزن على الوسط الفني في بنغازي خاصة وليبيا عامة.

المرصد – خاص