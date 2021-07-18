روسيا – أفادت الشركة الحكومية “روستيخ”، إن “الهدف” الأول للمقاتلة الروسية الجديدة، التي سيتم عرضها في معرض MAKS-2021 الجوي، كان سفينة حربية شبيهة بالمدمرة البريطانية “ديفيندر”.

وعلى الصفحة الخاصة بهذه المؤسسة الحكومية في مواقع التواصل الاجتماعي، تم نشر صورة لجزء من هيكل طائرة مقاتلة تحلق فوق البحر. وتحت جسم الطائرة ظهر نوع جديد من محطات الرادار الضوئية التي عكست لوحاتها العاكسة سفينة حربية تشبه مدمرات البحرية البريطانية من النوع 45. وعلى الصورة المذكورة، توجد عبارة بالإنجليزية -“See you” (نراكم).

من جانبه أكد مصدر في المجمع الصناعي العسكري الروسي، لوكالة “نوفوستي” أنه يبدو على الصورة بوضوح “نظام تصويب بصري إلكتروني مدمج في الطائرة”. وذكر أن هذه المعدات، تستخدم “لتوجيه أسلحة الطائرات” لضرب أهداف برية وبحرية.

في نهاية شهر مايو، قال مصدر آخر من الصناعات الدفاعية الروسية للوكالة، إن “روستيخ”، تقوم بتطوير أول مقاتلة روسية خفيفة الوزن متعددة الوظائف من الجيل الخامس، بمحرك واحد.

وأضاف أن وزن الطائرة الجديدة لن يزيد على 18 طنا عند إقلاعها، وستبلغ سرعتها القصوى أكثر من 2 ماخ.

المصدر: نوفوستي