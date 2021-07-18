روسيا – ستكشف مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية في معرض ماكس – 2021″ الدولي للطيران والفضاء نظام “اوديسي” للواقع الافتراضي الذي يتيح فرصة لمن يرتادوه للخروج إلى الفضاء المكشوف.

أفاد بذلك الخميس 15 يوليو المكتب الصحفي للمؤسسة. وقال:” سيستخدم ضيوف المعرض جهاز محاكاة خاص يعتمد نظام “اوديسي” للواقع الافتراضي بغية الخروج إلى الفضاء المكشوف حيث سينفذون مختلف العمليات خارج المركبة الفضائية أو المحطة الفضائية.

وأضاف أن جناح المؤسسة في المعرض سيكشف كذلك عن أجهزة محاكاة قيادة مركبة “سويوز – إم إس” المأهولة والتي ستسمح لضيوف المعرض بإيصال المركبة الفضائية المأهولة إلى مدار الأرض والاقتراب من المحطة الفضائية والهبوط على الأرض داخل كبسولة مأهولة.

أما جناح شركة “إينيرغيا” الروسية للصواريخ والأجهزة الفضائية في المعرض فيستعرض مجسما لمختبر “ناؤوكا” الروسي المزمع إطلاقه يوم 21 يوليو الجاري إلى المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن معرض “ماكس – 2021” الدولي الـ15 للطيران والفضاء سيقام في 20 – 25 يوليو الجاري بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس