جورجيا – الرئيس الجورجي ومحافظ مقاطعة أوديسا الأوكرانية سابقا ميخائيل ساكاشفيلي إن جنرالا أمريكيا بارزا نصح حكومة كييف عام 2014 بشن زحف عسكري لاستعادة السيطرة على مقاطعة دونيتسك.

وذكر ساكاشفيلي، في مقابلة متلفزة مع قناة “أوكرانيا 24”: “كانت هناك لحظة عندما كان بوسعهم (قوات الحكومة الأوكرانية) السيطرة على دونيتسك، وذلك ليس موقفي الشخصي بل ما قاله لي الجنرال بتريوس، وهو من أبرز الجنرالات في العالم حاليا وانتصر في حملتي أفغانستان والعراق، وليس هناك أي جنرال يتجاوزه من حيث النجاحات في العالم حاليا”.

وكان الجنرال ديفيد بتريوس يترأس القيادة المركزية للجيش الأمريكي في 2008-2010 ثم ترأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلال فترة من سبتمبر 2011 حتى نوفمبر 2012، عندما قدم استقالته بسبب فضيحة متعلقة بمنحه الوصول إلى بيانات سرية لمرأة كان على علاقة غرامية معها خارج نطاق الزواج.

وادعى ساكاشفيلي أنه، عندما كان يحضر فعالية احتفالية في شمال ولاية نيويورك عام 2014، بعد المعركة التي أسفرت عن سيطرت قوات الحكومة الأوكرانية على مدينة سلافيانسك، تلقى رسالة خطية هاتفية مفصلة من بتريوس، حيث برر الجنرال الأمريكي بنقاط موقفه القاضي بأن الوقت كان مناسبا لشن زحف على دونيتسك.

ونقل ساكاشفيلي عن بتريوس قوله في الرسالة: “الأوكرانيون مع قواتهم الحالية، نظرا للتحركات الأخيرة، قادرون على إحكام سيطرتهم على دونيتسك”.

وزعم ساكاشفيلي أنه أعاد بعث هذه الرسالة إلى الرئيس الأوكراني حينئذ بيترو بوروشينكو، لكنها ظلت دون أي رد من قبل الأخير.

ويتواصل النزاع المسلح في جنوب شرقي أوكرانيا منذ إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عام 2014 عن استقلالهما، على خلفية الأزمة السياسية والإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في كييف.

المصدر: RT