ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو أن شحنة اللقاح الروسي سبوتنيك لايت المقدّرة بـ500 ألف جرعة لم تصل بعد، متوقعًا وصولها الأسابيع القادمة.

سيمو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل ” اليوم الأحد قال: “خصّصنا للحملة الاستثنائية 12 ألف جرعة لمصراتة، و10 آلاف لزليتن والخمس والزاوية، و7 آلاف لزوارة”.

وأشار إلى أن حملة التطعيم الاستثنائية تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين في البلديات الـ5.

مدير إدارة التطعيمات نوه إلى أن الحملة في هذه البلديات ستستأنف بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال الجرعات المتبقية.