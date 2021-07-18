إنجلترا – فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس البالغ 36 عاما بجائزة بريطانيا الكبرى الجولة العاشرة من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

ومدد بطل العالم 7 مرات رقمه القياسي إلى الانتصار ثماني مرات في سباق بريطانيا رغم معاقبته بعشر ثوان بعد تسببه في حادث مثير للجدل في اللفة الأولى أدى إلى خروج الهولندي ماكس فرستابن سائق ريد بول متصدر بطولة العالم ومنافسه على اللقب.

وتجاوز هاميلتون، الذي قلص الفارق إلى ثماني نقاط مع فرستابن بعد عشر جولات، منافسه شارل لوكلير سائق فيراري قبل لفتين من النهاية.

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث بعدما أطاع أوامر الفريق بترك زميله هاميلتون يتجاوزه لمطاردة لوكلير في سباق توقف بعد حادث فرستابن قبل استئنافه مرة أخرى.

وهذا هو الفوز الـ99 في مسيرة هاميلتون بطل العالم سبع مرات والرابع له هذا الموسم.

كما أنها أسوأ نتيجة لفرستابن الذي بدأ السباق من مركز أول المنطلقين وهو يتفوق بفارق 33 نقطة في الصدارة وكان يسعى لانتصاره الرابع على التوالي لكنه خرج خالي الوفاض ونقل إلى المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.

ولم يحصل أي سائق على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة إذ حققها المكسيكي سيرخيو بيريز سائق ريد بول لكنه أنهى السباق خارج أول عشرة مراكز.

المصدر: رويترز