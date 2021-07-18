مصر – أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حصول محمد شريف مهاجم النادي الأهلي المصري على لقب هداف بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف.

وساهم محمد شريف بفوز فريقه على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بثلاثية نظيفة، من خلال تسجيله هدف الفريق الأول.

ورفع محمد شريف رصيد أهدافه إلى 6 أهداف محتلا صدارة ترتيب هدافي البطولة.

ورغم أن الجزائري أمير سعيود نجم شباب بلوزداد سجل 8 أهداف إلا أن الكاف لم يعتبره هدافا لدوري الأبطال بعدما سجل هاتريك في مرمى جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي الثاني خلال المباراة التي انتهت بفوز بلوزداد بسداسية دون رد.

وأحرز شريف أهدافه الستة في مرمى فيتا كلوب الكونغولي ذهابا وإيابا بمرحلة المجموعات وسيمبا التنزاني بالمجموعات والترجي التونسي ذهابا وإيابا في نصف النهائي.

المصدر:”وكالات”