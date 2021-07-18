ليبيا – دعا مسؤول ملف الصحة بالمجلس البلدي صبراتة أحمد العربي المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع كافة إجراءات السلامة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الحملة التي استهدفت أخذ مسحات عشوائية من المدينة بلغ عددها 126 مسحة، كان منها 19 عينة موجبة.

العربي قال خلال مداخلة عبر برنامج “موطني” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إنه تم أخذ 21 مسحة من مختبر الأورام ظهرت منها 6 حالات موجبة، وعشر مسحات من مدينة صرمان، 3 منها موجبة. لافتاً إلى أن سوء الوضع الوبائي بالمدينة في تزايد.

وأضاف: “بالنسبة لمراكز العزل هناك 6 حالات في العناية؛ لأن الطاقة الاستيعابية في مركز العزل صبراتة ضعيفة ولا يوجد مشغلات في العناية، وزارة الصحة هي المسؤولة عن نقص الإمكانيات في مركز عزل صبراتة التي قامت بدورها بزيارة لمركز العزل في المنطقة الغربية، من أسبوع وأكثر ورأت الوضع وقالت إن الأمور ستتغير ولكن للآن لا يوجد أي شيء”.

كما أكد على أن مركز العزل في صبراتة يعاني من نقص أجهزة التنفس الصناعي وأدوية ومواد التخدير، بالإضافة لنقض الكوادر الطبية، لافتًا إلى أن مركز العزل غير قادر حاليًا على استقبال أي حالات جديدة؛ لأنه يعتبر غير شاغر.