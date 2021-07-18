ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أن هناك إشكالية في التنافس بين مراكز القوى في الشرق والغرب.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأول قال: إن تعيين وزير دفاع من الشرق سيعترض عليه الغرب، والعكس سيعترض عليه حفتر في الشرق.

واستبعد معزب أن يتم تعيين وزير دفاع في الوقت الراهن وأن يستمر الوضع على ما هو عليه حتى الانتخابات المرتقبة، قائلًا: إن الأزمة في ليبيا أساسها العامل الأمني، وإن استمرار الانقسام في المؤسسات الأمنية يجعل كل السيناريوهات متوقعة ومنها عودة الحرب مرة أخرى.