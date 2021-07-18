وزير النفط العراقي يكشف عن تلقي عروض من شركات عالمية لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة

وزير النفط العراقي يكشف عن تلقي عروض من شركات عالمية لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة

العراق – كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم عن تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة، وأشار إلى قرب دخول مشروع “مصفى الفاو” حيز التنفيذ.

وكشف عبد الجبار عن “تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة من قبل شركات عالمية، بضمنها شركة “توتال” الفرنسية وكبريات الشركات العالمية سيعلن عنها لاحقا”.

وقال عبد الجبار في تصريح لصحيفة “الصباح”: إن “إحالة مشروع “مصفى الفاو” إلى شركة (CNCEC) الصينية يأتي بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة التمويل من مؤسسة ساساك (SASAC) المملوكة للدولة الصينية التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

وأشار إلى أن “عقد الإحالة تضمن مسائل استراتيجية مهمة، مثل الطاقة النظيفة والضمانات والشفافية بشأن الدعم ونقل التكنولوجيا والتنظيم المالي، مع بنود تتعلق بالبيئة والعمالة واستيراد التقنيات الحديثة وتدريب العاملين في مراكز تخصصية للتشغيل والصيانة والتطوير والاداء التقني والهندسي”.

وتابع عبد الجبار أن “يدخل المشروع حيز التنفيذ قريبا وفقا لأحدث التقنيات في تكرير النفط الخام وإنتاج المشتقات النفطية والمواد البلاستيكية والمكثفات البتروكيمياوية”، مبينا أن “المصفى سيسهم بتشغيل 10 الاف عامل ومهندس وملاكات وسطية فضلا عن تصدير المشتقات النفطية للسوق العالمية”.

وأكد أن “العراق يستهدف في خططه استثمارات أخرى للشركات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المصاحب والحر والسعي إلى إبرام العقود لمشاريع البنى التحتية لتصعيد الطاقات في إنتاج النفط الخام”.

المصدر: “واع”