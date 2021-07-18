مصر – ناقش وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأحد ملف سد النهضة مع كبار المسؤولين في مصر، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الرئاسة المصرية في بيان لها أن السيسي استقبل وانغ اليوم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، مشيرا إلى أن الحديث تطرق خاصة إلى آخر مستجدات ملف سد النهضة.

وذكرت الرئاسة أن السيسي “أكد موقف مصر الثابت بالحفاظ على أمنها المائي المتمثل في حقوقها التاريخية في مياه النيل وذلك بالتوصل الي اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالح الجميع بشكل عادل”، مضيفة أن وزير خارجية الصين في المقابل “أوضح تفهم بلاده التام للأهمية القصوى لنهر النيل لمصر ومن ثم مواصلة الصين اهتمامها بالتوصل لحل لتلك القضية علي نحو يلبي مصلحة جميع الاطراف”.

ولفت البيان إلى أن وانغ نقل إلى السيسي رسالة شفهية من الرئيس الصيني شي جين بينغ تضمنت تأكيد حرص الصين على استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وتبدي احترام بكين للسيسي ومصر “في ظل دوره المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط” وتعرب عن “ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد السيسي حرص القاهرة على الاستفادة من الخبرات الصينية المتميزة في دعم البرامج والأنشطة التنموية والمشاريع القومية، خاصة في ضوء البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر والتي تتكامل مع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.

وتطرق السيسي إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنطقة الصينية المصرية للتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها “نموذجا ناجحاً للتعاون الاستثماري بين البلدين”.

كما استضافت مدينة العلمين اليوم مباحثات ثنائية بين وزيري الخارجية المصري والصيني بهدف بحث تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات وتتناول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان أصدرته الخارجية المصرية.

وذكرت الوزارة أن شكري شرح لنظيره الصيني موقف مصر والسودان إزاء هذه المسألة وأكد “ضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، فضلا عن أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولا إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف”.

كما لفت شكري إلى أهمية موقف الصين في هذه القضية “ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي”.

وتطرق شكري خلال استقباله نظيره الصيني إلى ملف سد النهضة، مشددا على أن القاهرة تعول على مزيد من الدعم من قبل بكين لموقف مصر والسودان في مفاوضاتهما مع إثيوبيا بهذا الشأن.

وأشار وزير خارجية مصر إلى أن سد النهضة يمثل “قضية وجودية” بالنسبة لبلده، مضيفا أن المفاوضات الثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول هذا المشروع “تتطلب توافر نية صادقة لدى إثيوبيا”.

ووقع شكري ووانغ في ختام الاجتماع على اتفاقية لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة.

ووصل وزير الخارجية الصيني إلى العلمين قادما من دمشق حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد والرئيس بشار الأسد.

المصدر: RT