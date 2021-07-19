أخصائي أورام يوضح كيف يمكن تشخيص سرطان الأمعاء قبل ظهور أعراضه

أخصائي أورام يوضح كيف يمكن تشخيص سرطان الأمعاء قبل ظهور أعراضه

روسيا – كشف الدكتور أناتولي نيدوزيموفاني، أخصائي الأورام الروسي من مستشفى بطرسبورغ، كيف يمكن للشخص أن يكتشف احتمال إصابته بسرطان القولون، من أولى العلامات التي تظهر قبل ظهور أعراضه.

ويشير الأخصائي في حديث لموقع “doctorpiter.ru”، إلى أن أعراض سرطان القولون والمستقيم لا تظهر في مراحله الأولى. ولكن هناك علامات تظهر قبل أعراض المرض بفترة طويلة، مثل: ظهور الدم في البراز؛ خروج المخاط مع البراز؛ الشعور بوجود جسم غريب في فتحة الشرج؛ اضطراب التغوط.

ويضيف، الكثيرون لا يهتمون كثيرا بهذه العلامات ويهملونها لأنهم يعتقدون أنها تشير إلى البواسير.

ويقول، “هذه العلامات الأولية، تشير فعلا إلى وجود ورم سرطاني يتطور”.

وينصح الأخصائي، من أجل اكتشاف الإصابة بهذا المرض، بإجراء اختبار كيميائي مناعي سنويا للكشف عن الدم المخفي. وإذا ظهر إيجابيا فيجب إجراء تنظير للقولون.

المصدر: نوفوستي