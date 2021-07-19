أول رد من إدارة الأهلي المصري على أزمة إهانة نجم الزمالك شيكابالا

أول رد من إدارة الأهلي المصري على أزمة إهانة نجم الزمالك شيكابالا

مصر – رفض مدير الكرة لنادي الأهلي المصري، سيد عبد الحفيظ، تصرف بعض جماهير فريقه، التي أهانت قائد الغريم الزمالك، محمود عبد الرازق شيكابالا، عقب تتويج الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي للمرة الثانية على التوالي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه يوم السبت الماضي في المغرب على فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بنتيجة 3-0.

وانتشر عدد من الفيديوهات لبعض مشجعي الأهلي وهم يهتفون ويشتمون شيكابالا خلال احتفالهم بتتويج فريقهم بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.

وعلق سيد عبد الحفيظ على تصرفات بعض جماهير الأهلي قائلا “أتمنى ألا يكون هناك تجاوز تجاه أي فرد من أفراد المنظومة الرياضية في مصر، في النهاية نحن نلعب رياضة تنافسية، المنافسة فيها داخل الملعب فقط، لكن خارج الملعب الجميع إخوة، مشهد الممر الشرفي الذي أقامه لاعبو كايزر تشيفز لنا بعد المباراة يؤكد أن المنافسة تكون داخل الملعب فقط”.

وأضاف سيد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “لم نكن يوما على خلاف مع نادي الزمالك خارج الملعب، نقدر ونحترم كثيرا مجلس إدارة الزمالك ولاعبيه وأجهزته الفنية”.

المصدر: وكالات