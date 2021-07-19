الإطلاق تم من البحر الأبيض.. روسيا تعرض تجربة صاروخية ناجحة لأحدث صواريخها فرط الصوتية

الإطلاق تم من البحر الأبيض.. روسيا تعرض تجربة صاروخية ناجحة لأحدث صواريخها فرط الصوتية

روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم عن نجاح الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف” في عملية إطلاق صاروخ “تسيركون”.

وقال وزارة الدفاع الروسية، إن الفرقاطة “الأدميرال غورشكوف”، نفذت بنجاح عملية إطلاق صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي ضد هدف أرضي.

وأضافت الوزارة في بيانها: “من مياه البحر الأبيض، نفذت الفرقاطة الأدميرال غورشكوف، عملية إطلاق صاروخ مجنح فرط صوتي من طراز تسيركون، مستهدفة هدفا أرضيا يقع على ساحل بحر بارنتس”.

ونوهت الوزارة، بأن صاروخ “تسيركون” فرط الصوتي الذي أطلقته الفرقاطة من البحر الأبيض، نجح في إصابة الهدف بضربة مباشرة على مسافة تزيد عن 350 كيلومترا.

وتابعت الوزارة في بيانها: “وفقا لمعطيات المراقبة الموضوعية، نجح صاروخ تسيركون في إصابة الهدف بشكل مباشر على مسافة تزيد عن 350 كيلومترا”.

وخلال هذه الاختبارات، تم تأكيد الخصائص التكتيكية والفنية لصاروخ تسيركون. وتم تسجيل سرعة تحليق له في حدود 7 ماخ.

وأشارت الوزارة إلى أنها تخطط لنصب صواريخ “تسيركون” على الغواصات والسفن السطحية في الأسطول الحربي الروسي.

ويمكن لصواريخ “تسيركون” التعامل مع مختلف أنواع الأهداف البحرية والبرية على مسافات تزيد عن 1000 كلم، كما يمكن تثبيتها على السفن والغواصات الحربية على قواعد يمكن استعمالها أيضا لإطلاق صواريخ “كاليبر” و”أونيكس”.

المصدر: RT