ليبيا – نفت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وجود أي نقاش لإرسال بعثة عسكرية لليبيا في الوقت الحاضر.

نبيلة مصرالي المتحدثة باسم بوريل وفي تصريحات لها اليوم الإثنين، شددت على أن الدعم الأوروبي لليبيا مستمر، عبر بعثة مدنية وأخرى عسكرية في البحر الأبيض المتوسط “ايريني”.

ورفضت المتحدثة التعليق على ما اعتبرته وثيقة مسربة صدرت عن إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد، وتتضمن مجموعة أفكار بشأن مستقبل التعامل الأوروبي مع الملف الليبي.

وأعادت مصرالي التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي يرغب بأن يثمر الحوار الوطني الليبي الشامل عن نتائج ملموسة، وأن تجري الانتخابات في موعدها، وأن يُنفذ اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه بالكامل.

ولفتت المتحدثة النظر إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

مصرالي اختتمت تصريحها بالقول: “نحن في مرحلة دقيقة، وهناك فرصة للعمل على تثبت المكتسبات التي تحققت في ليبيا حتى الآن”.