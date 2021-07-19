ليبيا – وصف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار الوضع الوبائي في ليبيا بالخطير، في ظل ارتفاع عدد الإصابات وضعف إمكانيات البلاد.

النجار أوضح في تصريحات صحفية لبوابة إفريقيا الإخبارية اطلعت عليها صحيفة المرصد أن هذه الإمكانيات الضعيفة لا تستطيع استيعاب الموقف للقصور في الأموال والعناصر الطبية، كاشفًا عن عمل مراكز العزل بنسبة 50% من قدرتها الاستيعابية لغياب العناصر الطبية، لعدم نيلها المرتبات منذ 7 أشهر.

وأشار النجار إلى التصريح الأخير لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال زيارة لمراكز العزل في العاصمة طرابلس، ومفاده تحويل 100 مليون دينار لوزارة الصحة لمكافحة الوباء مرجحا وجود تباطؤ في الإجراءات الخاصة بتسييل الأموال.

وأضاف النجار أن السلالة الحالية الموجودة هي الهندية، رغم عدم وجود مختبرات للتحليل؛ لأن سرعة الانتشار الموجودة تدل على ذلك. مبينًا أن المركز شدد على وجوب قيام اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة كورونا بتشديد الإجراءات الاحترازية بقفل كل أماكن التجمعات لضمان عدم الوصول للمرحلة الكارثية.