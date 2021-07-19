ليبيا – باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة المواطن هيثم درباش وإصابة عدد من المواطنين في مدينة بنغازي.

المكتب العام للنائب العام أفاد بأن إجراءات التحقيق الجارية بمعرفة نيابة الفويهات الجزئية، بعد الانتهاء من معاينة محل الواقعة والكشف الظاهري على جثمان المتوفى، أكدت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة مردها فعل اقترفه أحد الأشخاص بإطلاقه لقذيفة انفجرت إثر سقوطها في حي مأهول بالسكان، وتسببت الشظايا المنطلقة إثر الانفجار في قتل الموطن هيثم درباش وإلحاق أذى شخصي بعدد من المواطنيين.

وأكدت النيابة العامة القبض على مرتكب الفعل ومباشرة إجراء استجوابه التي انتهى إلى اتهامه بواقعة القتل، وأمرت بحبسه حبسًا احتياطيًا على ذمة القضية، لافتةً إلى أن التحقيقات حول الواقعة جارية في جوانب أخرى، وهي محل متابعة من قبل مكتب لنائب العام حتى إنجازها.