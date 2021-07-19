اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو (صورة)

اليابان تبتكر طريقة لمنع العلاقات الجنسية بين الرياضيين في أولمبياد طوكيو (صورة)

طوكيو – من المنتظر أن يقضي الرياضيون المشاركون في أولمبياد طوكيو، لياليهم على أسرة من الورق المقوى، يزعم أنها مصممة لمنع العلاقات الجنسية، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.

ونشرت الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الروسية على منصة “تلغرام”، صورة تكشف عن المواد المستخدمة في صناعة الأسرة المحضرة للرياضيين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020.

وأظهرت الصورة المنتشرة، القوالب الداخلية للأسرة والمصنوعة من الكرتون الصلب المعاد تدويره.

وكشفت مجلة “explica.co” بعض المعلومات عن الأسرة، التي صممت من قبل شركة “Airweave”.

وتتميز هذه الأسرة بحجمها غير المعتاد، حيث صنعت خصيصا لتناسب شخصا واحدا فقط.

ومن جهتها، كشفت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية في تقرير لها، أن الأسرة ضعيفة عمدا لتعزيز التباعد الاجتماعي.

واستند التقرير الذي نشرته “نيويورك بوست” إلى تغريدة نشرها العداء المسافات الطويلة الأمريكي بول شيليمو، الذي قال إن الأسرة المصنوعة من الكرتون المقوى “تهدف إلى تجنب العلاقات الحميمة بين الرياضيين”.

وكتب على تويتر “لا يمكن للأسرة سوى تحمل وزن شخص واحد لتجنب مواقف تتجاوز الرياضة”.

المصدر: وكالات