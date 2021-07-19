ليبيا – تمكنت القوات الأمنية في مدينة بنغازي من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل هيثم درباش التي تسببت أيضا في وقوع إصابات لآخرين في المدينة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

بيان صحفي صادر عن وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون الفنية فرج إقعيم الذي استجاب سريعًا للواقعة أشار إلى شروع أعضاء التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بعد الرصد ودقة المعلومات لمكان اختباء مرتكبي الجريمة ليتم إلقاء القبض على صاحب حفل الزفاف ومطلق قذيفتي الـ”أر بي جي”.

وأضاف البيان إن هذا الحادث قاد لوفاة درباش وإصابة آخرين في منطقة الليثي وهو ما اقد لإحالة المجرمين للنيابة العامة لمحاسبتهم وفق اللوائح والقوانين المعمول بها بالدولة فضلا عن عدم عرض أسمئاهم حفاظا على سلامة أسرهم والعرف والنسيج الإجتماعي.