ليبيا – أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ترحيل 140 مهاجرًا غير شرعي مصري عبر مطار معيتيقة الدولي لمطار برج العرب بمدينة الإسكندرية.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى أن عملية الترحيل تمت في برنامج الترحيل الطوعي، بعد استيفاء كافة الترتيبات والإجراءات القانونية والاحترازية، والتنسيق بين جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ممثلا للوزارة والسفارة المصرية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح البيان أن المهاجرين المصريين جرى نقلهم من مركز إيواء أبو رشادة بمدينة غريان والعودة بهم إلى العاصمة طرابلس.

بدورها كشفت الخارجية المصرية إن قائمة المرحلين تشمل 76 مواطنًا كانوا محتجزين بمركز احتجاز في مدينة درج منذ 7 أشهر، و38 من مركز احتجاز أبو رشادة في غريان، و19 من مركز احتجاز طريق السكة، و4 من مركز احتجاز عين زارة، و3 كانوا محتجزين بمركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر.

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ومن جانبه أكد رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية في العاصمة طرابلس السفير محمد ثروت سليم نجاح سفارة مصر في ترحيل 140 مواطنًا مصريًا من ليبيا لبلادهم.

سليم أوضح في تصريح إعلامي لقناة “Ten” المصرية تابعته صحيفة المرصد أن من بين المرحلين 17 طفلًا يبلغون من العمر أقل من 18 عامًا، مبينًا أن غالبية المرحلين كانوا محتجزين منذ 7 أشهر في أكثر من مركز احتجاز، على خلفية رغبتهم في الهجرة غير الشرعية.

وأضاف سليم أن وزير الخارجية المصري سامح شكري وجه بضرورة إنهاء الأمر ووصول هؤلاء المصريين العالقين إلى مصر قبل عيد الأضحى لقضاء العيد مع أسرهم، وهو ما تم بالفعل، منوهًا إلى أنه تم تخصيص طائرة لـ140 مواطنًا مصريًا فقط لنقلهم إلى بلادهم.

وتابع سليم: إن السفارة المصرية في العاصمة طرابلس أنهت الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين، وتم توفير الحاجات الضرورية العاجلة والرعاية الطبية واختبارات كورونا قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم التي نقلتهم الأحد إلى ديارهم.