تظاهرات في بغداد لمنع الإفلات من العقاب

تظاهرات في بغداد لمنع الإفلات من العقاب

بغداد – أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن العشرات تظاهروا في العاصمة بغداد للمطالبة بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وذكر المراسل أن العشرات من النشطاء تظاهروا في ساحة التحرير وسط بغداد ورفعوا شعارات تطالب الحكومة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومنفذي عمليات الاغتيال بحق المدنيين، خاصة النشطاء منهم.

وأضاف، أن هذه التظاهرة خرجت بالتزامن مع تظاهرات أخرى في أمريكا ودول أوربية رفعت ذات الشعارات والأهداف.

يذكر أن نشاط عراقيين أطلقوا منذ أشهر حملة لإنهاء الإفلات من العقاب، بغية الضغط على الحكومة لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

المصدر : RT