فرنسا – اشتهر المنجم الفرنسي نوستراداموس بسلسلة من التنبؤات في كتابه 1555 Les Prophéties، حول مستقبل العالم لمئات السنوات.

وترسم تنبؤات نوستراداموس، واسمه الحقيقي ميشيل دي نوستريدام، والذي توفي عام 1566، صورة قاتمة للمستقبل، بينها أن عام 2021 أكثر كارثية من عام 2020.

وبحسبما ورد في سلسلة التنبؤات في كتابه 1555 Les Prophéties، قدم نوستراداموس عدة تنبؤات “دقيقة بشكل مذهل” حول المستقبل، على الرغم من أن معظمها منفتح على العديد من التفسيرات.

وفي حين أن توقعات نوستراداموس غامضة للغاية، يعتقد المنجمون الذين يقرأون أعماله أن عام 2021 ذو أهمية خاصة.

ووفقا للمنجمين، تمثل جائحة الفيروس التاجي بداية سلسلة من المصائب للبشرية، والتي حددها نوستراداموس، بما في ذلك المجاعة واسعة الانتشار.

قال: “بعد مشقة كبيرة للبشرية، سيواجه العالم مشكلة أخرى أخطر .. المطر والدم والحليب والمجاعة والفولاذ والطاعون، سنرى في السماء نارا وشرارات عديدة”.

ما هي بعض توقعات نوستراداموس الأخرى لعام 2021؟

-زومبي القيامة:

وفقا لـ Yearly Horoscope، يمكن أن يشير عام 2021 إلى صعود “الأحياء الأموات” (الزومبي).

وقال الموقع إنه بعد تحليل نصوص من خبراء الأرصاد الفرنسيين، يمكن أن يشهد العام المقبل نهاية العالم من الزومبي.

وكتب نوستراداموس: “قلة من الشباب: نصف موتى لنبدأ”، وهذا يعني وفقا لموقع Yearly Horoscope ظهور الزومبي.

وأضاف المنجم والفيلسوف الفرنسي: “سيموت الآباء والأمهات من أحزان لا حصر لها، نساء في حداد، والوحش الموبوء: لن يبقى العظماء، كل العالم سينتهي”.

-الكوارث الطبيعية:

قد يكون العام المقبل هو اللحظة التي يصل فيها تغير المناخ إلى نقطة تحول للبشرية، وفقا لنوستراداموس.

وحذر: “سنرى الماء يتصاعد والأرض تسقط من تحته”. وفسر البعض هذا على أنه يعني أن تغير المناخ سيصبح أخيرا غير محتمل.

وفي الواقع، ترتفع مستويات سطح البحر في مواجهة ارتفاع درجة حرارة الكوكب الذي يتسبب في ذوبان القمم الجليدية القطبية.

-زلزال كبير سيضرب ولاية كاليفورنيا:

حذر نوستراداموس: “الحديقة المنحدرة، كارثة كبيرة، عبر أراضي الغرب ولومباردي، النار في السفينة، والطاعون، والعبودية، عطارد في القوس، وزحل يتلاشى”.

وبطبيعة الحال، فسر الخبراء “أراضي الغرب” على أنها ولاية كاليفورنيا، وهي منطقة معرضة للزلازل القوية.

حتى أن الأبراج السنوية قدمت تاريخا محددا لوقت حدوث ذلك، 25 نوفمبر، عندما يصل عطارد إلى القوس.

المصدر: إكسبريس