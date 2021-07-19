إنجلترا – ذكرت قناة “سكاي نيوز” أن الولايات المتحدة تعتزم بناء قاعدة استخباراتية على أراضي بريطانيا، تتولى، بين المهام الأخرى، “رصد محاولات روسيا والصين لتعطيل أقمارهما الصناعية الحيوية”.

وحسب تقرير نشر أمس السبت على موقع القناة، فإن تقنية الرادار التي ستستخدم في القاعدة، تتيح التعرف على جسم بحجم كرة القدم على مسافة تصل إلى 36 ألف كيلومتر، مما يجعلها قادرة أيضا على البحث عن قطع الحطام الفضائي التي يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية في حال التصادم.

وقال عدد من مسؤولي القوات الفضائية الأمريكية إن هناك خططا لبناء ثلاث قواعد رادار في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في اسكتلندا أو جنوب إنجلترا، وكذلك في تكساس جنوبي الولايات المتحدة وفي أستراليا. ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول منشأة بحلول عام 2025.

وأوضح المقدم الأمريكي جاك ووكر أن “هذا ضروري لأننا نريد ضمان المراقبة المستمرة للأهداف التي قد تهدد أنظمتنا في المدار الثابت بالنسبة للأرض”.

من جانبه، قال مايك ويغستون، قائد سلاح الجو الملكي البريطاني: “نحن بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال الدفاع عن بنيتنا التحتية الحيوية في الفضاء”.

واضاف: “في الوقت الحالي، هناك دول مثل روسيا والصين تتخذ خطوات وتطور أنظمة تمثل تهديدا للأقمار الصناعية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية.”

وكشف الجنرال البريطاني مارك توتين لصحيفة “تايمز” أمس السبت، عن إطلاق لندن مهمة سرية جديدة ضد روسيا والصين تقضي بتشكيل وحدة جديدة ضمن القوات الخاصة الملكية.

المصدر: Sky News