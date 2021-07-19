إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن الحكومة تستعد لتجريد “الشبكة الوطنية البريطانية للكهرباء” من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الطاقة الكهربائية في البلاد، لصالح هيئة مستقلة جديدة.

وقالت الصحيفة إن “الحكومة تعمل على خطط لتجريد الشبكة الوطنية (National Grid) من مسؤوليتها عن تشغيل نظام الكهرباء في البلاد لصالح هيئة مستقلة جديدة”.

وأضافت أن “وزارة الطاقة تخطط للإعلان عن مناقصة لإطلاق “نظام تشغيل مستقبلي” قادر على إدارة قطاع الكهرباء، إلى جانب خطط لإطار حوكمة جديد لأنظمة الطاقة”.

المصدر: “رويترز”