طوكيو – أعلنت الأمريكية كوكو غوف البالغة 17 عاما والمصنفة 25 عالميا، انسحابها من منافسات كرة المضرب في أولمبياد طوكيو بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعبرت غوف، التي خرجت من الدور الرابع لبطولة ويمبلدون، ثالث بطولات غراند سلام التي أقيمت مؤخرا، عن حزنها من عدم تمكنها من تحقيق حلمها بالمشاركة في الألعاب الأولمبية.

وكتبت عبر صحفتها في “تويتر” “أشعر بخيبة أمل كبيرة لمشاركة الأخبار التي أثبتت إصابتي بكورونا ولن أتمكن من خوض الألعاب الأولمبية في طوكيو”.

وتابعت: “لطالما كنت أحلم بتمثيل الولايات المتحدة في الأولمبياد، وآمل في أن تكون هناك العديد من الفرص بالنسبة لي لجعل هذا الحلم حقيقة في المستقبل”.

وانضمت غوف التي بلغت في بطولة فرنسا لهذا العام الدور ربع النهائي لإحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، إلى لائحة طويلة من الأسماء الغائبة عن الأولمبياد.

وسيتوجب على غوف أن تدخل في عزلة وحجر نفسها وفقا لبروتوكول فيروس كورونا.

وأردفت: “أتمنى للمنتخب الأمريكي الحظ وألعاب آمنة لجميع الرياضيين الأولمبيين وللعائلة الأولمبية بأسرها”.

وتألقت غوف هذا العام بإحرازها لقبها الثاني في مسيرتها في فئة الفردي في دورة بارما الإيطالية في مايو الماضي بعد لقبها الأول في دورة لينز النمساوية عام 2019.

وسيغيب عن منافسات الكرة الصفراء في طوكيو العديد من الأسماء البارزة أمثال السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال، إضافة الى لاعبين مثل النمساوي دومينيك تيم، والإيطالي ماتيو بيريتيني وصيف ويمبلدون لهذا العام، الأسترالي نك كيريوس ومواطنه أليكس دي مينور، الكندي دينيس شابوفالوف، البلجيكي دافيد غوفان والنرويجي كاسبر رودي.

كما أعلنت الألمانية أنجليك كيربر صاحب فضية أولمبياد ريو 2016، والبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المتوجة بذهبية الزوجي المختلط في لندن 2012، انسحابهما، وانضمتا إلى الأسطورة سيرينا وليامز، الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب البورتوريكية مونيكا بويغ اللواتي قررن عدم المشاركة أيضا.

ومقابل هذه الانسحابات أكد النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا مشاركته، كما ستكون الأسترالية آشلي بارتي حاضرة بدورها.

ومن المقرر أن تستضيف طوكيو الأولمبياد الصيفي المؤجل من العام الماضي بسبب وباء فيروس كورونا، بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل.

المصدر: أ ف ب