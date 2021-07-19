للمرة الأولى في أكثر من شهر.. النفط يهبط دون مستوى 71 دولارا

للمرة الأولى في أكثر من شهر.. النفط يهبط دون مستوى 71 دولارا

فيينا – واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين تراجعها، حيث سجل مزيج “برنت” قراءة دون مستوى 71 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 10 يونيو الماضي.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لمزيج “برنت” بنسبة 3.56% إلى 70.97 دولار للبرميل، وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها الخام العالمي مستوى كهذا منذ 10 يونيو الماضي.

كذلك تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.97% إلى 68.72 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة “تاس”.

وجاء الانخفاض بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة الإنتاج ما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في بعض دول العالم.

المصدر: تاس