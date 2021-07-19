إنجلترا – يستعد نادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2021-2022، من خلال معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا والذي ستتخلله عدة مباريات ودية.

وكشف ليفربول بشكل رسمي، عن مواعيد 4 مباريات ودية سيخوضها الفريق لتجهيز لاعبيه لانطلاق الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ ليفربول مبارياته بمواجهة فريق فاكير إنسبروك النمساوي غدا الثلاثاء، في مباراة ستمتد لـ30 دقيقة فقط، ثم يواجه فريق شتوتغارت الألماني في نفس اليوم في مباراة من 30 دقيقة أيضا.

ويخوض ليفربول مباراة ودية أخرى يوم الجمعة المقبل، حيث سيلعب ضد ماينز الألماني، ثم يواجه في الـ29 من يوليو الجاري، هيرتا برلين الألماني.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة فاكير إنسبروك، مشاركة ثنائي ليفربول، المدافع جويل ماتيب، والظهير الأيمن ألكسندر أرنولد، بعد غيابهما عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة، بينما سيخوض الوافد الجديد، إبراهيما كوناتيه أولى مبارياته مع الفريق.

في المقابل، سيمنح مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، المزيد من الوقت للثنائي فيرغل فان دايك، وجو غوميز للتعافي نهائيا من الإصابة التي أبعدتهما عن جل مباريات “الريدز” في الموسم المنقضي.

المصدر: .liverpoolfc.com