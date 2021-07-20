روسيا – فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة الإيقاف على اللاعبة الروسية داريا ميشيرياكوفا ومواطنيها إيفان كنيازيف وفلاديمير أوبوخوف لانتهاكهم قواعد مكافحة المنشطات.

واستبعد إيفان كنيازيف، الذي يلعب في صفوف فريق “زفيزدا” من مدينة بيرم، وفلاديمير أوبوخوف مهاجم فريق روستوف، لوجود آثار مادة الـ”ميثاندينون” وهو نوع من المنشطات الابتنائية الآندروجينية، في الدم.

في حين تم العثور على مادة “فوروسيميد” (مدر للبول) في عينة ميشيرياكوفا، وتم أخذ العينات من اللاعبين الثلاثة في عام 2013.

واعترف فلاديمير أوبوخوف بانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات، وابدى تعاونه مع التحقيق، وجرى إيقافه لمدة ستة أشهر، بينما تعرض الآخران لعقوبة الإيقاف لمدة عامين.

المصدر: “rsport.ria.ru”