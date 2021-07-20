مصر – أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها للتفجير الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت قناة “صدى البلد” عن مصدر في الجامعة قوله إن “هذا التفجير الإرهابي، الذي وقع في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي أن يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاضع لسيطرة الدولة”.

وأضاف أن “هذه الأعمال الخسيسة هي محاولات لهز هيبة الدولة العراقية في توقيت مهم يرتبط بالاعداد للاستحقاق الانتخابي في أكتوبر القادم”.

وأكد “دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق”.

المصدر: “صدى البلد”