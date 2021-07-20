ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية النيابية سليمان الحراري عن رفض اللجنة لبيانات الإدانات الصادرة عن منظمات وهيئات دولية مؤخرا بحق سلطات ليبيا.

الحراري أوضح في تصريحات صحفية نقله عنه المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد إن مواقف تلك المنظمات والهيئات تفتقر للموضوعية وتهمل الجهود التي تقوم بها السلطات الليبية لمواجهة ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته الإنسانية.

واتهم الحراري هذه المنظمات والهيئات بالسعي لتحميل الدولة الليبية التي تمر بظروف غاية في الصعوبة أعباء ذلك الملف الثقيل مضيفا بالقول:”إن تلك الجهات الدولية تغفل بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في مراكز الإيواء صغير جدا مقارنة بالآلاف منهم ممن اتيحت لهم فرص العمل في ليبيا”.

وأضاف الحراري قائلا:”إن هؤلاء يتمتعون بنفس الخدمات المتاحة للمواطن الليبي وأن القوانين الليبية تجرم الرق والاستغلال وسوء معاملة المهاجرين” حاثا السلطات الليبية المختصة لبذل المزيد لمكافحة أنشطة مهربي البشر والالتزام بالتعامل وفقا للقانون مع المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد الحراري إن مجلس النواب ولجنة الشؤون الداخلية فيه يتابعان باهتمام مع النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أي تجاوزات يتم الإبلاغ عنها في مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين وأنها تظل تجاوزات فردية وليست ممنهجة.

وبين الحراري أن هناك جدية ملحوظة من السلطات في تحسين أوضاع مراكز الإيواء بالإضافة لجهود مجلس النواب لإصلاح التشريعات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية مؤكدا حرص المجلس على العمل مع خفر السواحل لتحسين عمليات إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البحر ومحاسبة أي تجاوزات بالخصوص.

وتباع الحراري إن هناك عقبة كبيرة تكمن في نقص الموارد المخصصة لملف الهجرة نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وهشاشة مؤسسات الدولة نتيجة للأزمات المتعاقبة مبينا أن الدعم الدولي لليبيا أيضا شحيح ولا يوجد التزام من الجهات المانحة بتعهداتها .

وشدد الحراري على أهمية مراجعة برامج الدعم الدولي المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية وإعادة توجيهها لضمان نتائج أكثر فعالية مثل تحسين إدارة الحدود وتطوير المؤسسات المختصة وتنمية مناطق مسارات الهجرة ومراجعة فعالية برامج الإعادة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين والالتزام بتغطية تكاليفها .

وأضاف الحراري إن من الضروري تظافر جميع الجهود على مستوى المنطقة لأن محاولة إلقاء اللوم على الجانب الليبي لن يخفف الأزمة فليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة الهجرة غير الشرعية بالنيابة عن المنطقة واقتصادها لا يمكن أن يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.

وقال الحراري إن مشاكل كثيرة ممكن أن تثيرها عملية إدماج المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا معربا عن تفاؤله بأن الاستقرار الذي تشهده البلاد سيساعد في تناول هذا الملف والتخفيف من أثاره على الصعيد الإنساني مع استعداد الجانب الليبي للتعاون مع الجميع بشأن هذا الملف الإنساني الحساس.