ليبيا – طالب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مجلس النواب بالإسراع في عملية اعتماد الميزانية العامة لمواجهة تفشي وباء كورونا في ليبيا.

الزناتي أكد في مقطع مصور نشرته الوزارة تابعته صحيفة المرصد أهمية قيام الحكومة ومجلس النواب بتضمين الميزانية مخصصات مالية لمواجهة وباء كورونا مضيفا بالقول:”لم نجد مبالغ لمكافحة كورونا ودعم مراكز العزل عندما راجعنا الميزانية وميزانية الصحة ينقصها الكثير”.

ودعا الزناتي المواطنين للالتزام بإجراءات مكافحة وباء كورونا من خلال تقليل التنقل بين المدن باستتثناء الجانب الإنساني والظروف القصوى ومنع التجمعات الاجتماعية والتزاحم وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتقيد العاملين في المخابز والأسواق والصيدليات بالمسافات الآمنة والتعاون مع مقدمي خدمات الصحة.