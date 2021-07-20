ليبيا – أماط تقرير إخباري نشرته صحيفة الغارديان البريطانية اللثام عن وثائق سرية سابقة تكشف عن تطورات جديدة تتعلق بتوريط ليبيا في قضية تفجير “لوكربي”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أوضح إن هذه الوثائق بينت محاولات عاجلة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لمنع رئيس جنوب إفريقيا الراحل نيلسون مانديلا من إثارة قضية محاكمة من تم توريطهم في قضية تفجير “لوكربي” في قمة “الكومنولث” في أدنبرة عام 1997.

ووفقا للتقرير فقد حذر مساعدو بلير من النتائج الكارثية للغاية لهذه الإثارة لا سيما بعد أن اكتشفت الخارجية البريطانية تفاصيل زيارة قام بها مانديلا إلى ليبيا وهو في طريقه إلى اجتماع رؤساء حكومات “الكومنولث” الذي عقد في أدنبرة في أكتوبر من العام 1997.

ونبهت الخارجية البريطانية مما عبرت عنه بـ”وضع حساس” إذا تحدث رئيس جنوب إفريقيا الراحل ضد خطط حكومة بريطانيا لمحاكمة 2 ممن تم توريطهم في تفجير “لوكربي” في أسكتلندا فيما بينت الوثائق بالتفصيل محاولات بلير لحمل مانديلا على تجاوز الأمر.

وبينت الوثائق التي كشف عنه الأرشيف الوطني حديثا عن إلحاح بلير وقيامه بالكتابة إلى مانديلا لإخماد أي أفكار قد يحملها لتحفيز مناقشة جماعية لقضية “لوكربي” حيث تتصاعد المشاعر في أسكتلندا لاسيما بعد أن قاومت بريطانيا محاولات إجراء المحاكمة في دولة ثالثة محايدة.

وتابعت الوثائق إن بريطانيا اقترحت دعوة مراقبين دوليين لحضور المحاكمة في اسكتلندا فيما خطط مانديلا للعبور إلى ليبيا برا من مصر لتجنب خرق العقوبات فيما رأت الخارجية البريطانية إن من غير الحكمة أن تطلب منه تغيير خططه فيما تم إرسال رسالة بلير بالفاكس للوصول إليه قبل مغادرته.

وبينت الوثائق إن رسالة أخرى أرسلها بلير في الـ17 من أكتوبر من العام 1997 إلى مانديلا أقر خلالها باقتراح مانديلا بإجراء المحاكمة في دولة ثالثة وحثه على عدم إثارة الموضوع في أدنبرة وفيها كتب:”لوكربي هي بالطبع موضوع حساس بشكل خاص في اسكتلندا”.

وتابع بلير:”بسبب مقتل 11 من سكان بلدة لوكربي الصغيرة على الأرض و259 شخصا كانوا على متن الطائرة آمل أن نتمكن من تجنب مناقشة هذه القضية ولدينا الكثير من الأشياء الأخرى لنتحدث عنها لكنني أرحب بمزيد من المناقشات الخاصة عندما نلتقي الأسبوع المقبل”.

ووفقا للتقرير فقد قوبل طلب بلير بالتجاهل بعد أن قال مانديلا في أدنبرة:”لا ينبغي لأمة واحدة أن تشتكي وتكون مدعيا وقاضيا”.

ترجمة المرصد – خاص