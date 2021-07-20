ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره موقع “غيست ماستر” الإعلامي النيجيري الناطق بالإنجليزية عن اختطاف وتعذيب وتجويع إمرأة شابة نيجيرية حتى الموت في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد وفاة المرأة إثر هذه الجريمة التي قامت بها جماعة إجرامية في مدينة سبها، مبينًا إن المغدورة كانت مع بعض المهاجرين الأفارقة وهم في طريقهم إلى ليبيا عندما تعطلت سيارتهم في مدينة القطرون ليتم اختطافهم بعد ذلك من قبل هذه الجماعة.

ووفقا للتقرير فقد طالب المجرمون ذوي الضحايا بـ8500 دينار لكل واحد منهم إطلاق سراحهم، مبينًا إن هذه الجماعات الإجرامية تستهدف القوافل الصغيرة من المهاجرين غير الشرعيين وتسرق ممتلكاتهم ثم تهدد حياتهم ما لم يتم دفع فدية مالية لإخلاء سبيلهم.

ترجمة المرصد – خاص