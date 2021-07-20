روسيا – حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهم مسارات صناعة الطيران في المستقبل، وقال إن المستقبل هو للطائرات بدون طيار ولتطبيق الذكاء الاصطناعي في صناعة الطائرات.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض “ماكس 2021” الدولي للطيران، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال بوتين: “(ماكس) يتطلع إلى المستقبل، والمستقبل للطائرات بدون طيار والأنظمة الروبوتية والذكاء الاصطناعي هذه الاتجاهات التي ستطور قطاع الطيران في المستقبل”.

كذلك أكد بوتين أن روسيا منفتحة على التعاون في مجال الجو والفضاء والحفاظ على أمن الطيران.

وشدد على أن السلطات الروسية تسعى جاهدة لجذب المهنيين الشباب الواعدين إلى صناعة الطيران، مشيرا إلى أن معرض “ماكس 2021” يشهد إحدى مراحل مسابقة “أفراد للصناعة الرقمية”، وهو مشروع لإنشاء نظام تدريب متقدم وإعادة تدريب المتخصصين في صناعة الطيران.

وأضاف الرئيس الروسي أن النماذج المعروضة في “ماكس 2021” تؤكد أن قطاع الطيران الروسي لديه إمكانات كبيرة للتطوير.

وأشار إلى أن شركات الطيران في روسيا بدأت في استلام طائرات من طراز “سوخوي سوبرجيت 100″، وفي المستقبل القريب سيتم إطلاق الطائرة الروسية الحديثة MC-21.

وعن النماذج الحديثة المقدمة في معرض “ماكس 2021” هذا العام، قال إنه في المعرض الجوي الحالي تم عرض الطائرة MC-21 مع المحرك PD-14 الروسي لأول مرة، كذلك تم عرض الطائرة Il-114-300، وهي طائرة خفيفة متعددة الأغراض، إلى جانب مروحيات جديدة.

وانطلقت فعاليات معرض الطيران الدولي “ماكس 2021″، وسط مشاركة دولية واسعة ومع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

ويجري المعرض هذا العام بنسخته الـ15 في مطار جوكوفسكي من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، ولعموم الجمهور سيفتح المعرض أبوابه يوم غد (21 يوليو 2021).

المصدر: تاس