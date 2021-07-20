واشنطن – أوضحت الخارجية الأمريكية، إن فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ومستشار الوزارة ديريك شول التقيا في واشنطن مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

وأشارت الوزارة، في بيانها أمس الاثنين، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن كان حاضرا “في جزء من الاجتماع”.

وأضاف البيان: “تم خلال اللقاء، بحث ومناقشة ضرورة إنهاء الإجراءات القاسية المستمرة من جانب نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وتم كذلك التشديد على ضرورة الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في بيلاروس، وإجراء حوار سياسي شامل وكذلك انتخابات رئاسية جديدة تحت إشراف دولي. بالإضافة إلى ذلك، أكد المشاركون في اللقاء على دعم الولايات المتحدة الثابت، للتطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي”.

وذكر بيان الخارجية الأمريكية، أن تيخانوفسكايا وصلت إلى الولايات المتحدة في 18 يوليو الجاري.

المصدر: تاس