طوكيو – أكد الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو الصيفي، توشيرو موتو، اليوم الثلاثاء، إنه حتى الآن لا يستبعد إمكانية إلغاء الدورة الأولمبية.

وردا على سؤال حول إمكانية إلغاء الدورة بالنظر لتصاعد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان، قال موتو، إنه سيراقب عن كثب عدد الإصابات، وسيجري مشاورات مع المنظمين إذا لزم الأمر.

وكان من المفترض أن تقام فعاليات أولمبياد طوكيو في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس 2020، ولكن بسبب الوباء، تم تأجيل المسابقات لمدة عام، وستقام الآن من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وقرر المنظمون إقامة الألعاب بدون مشجعين أجانب، كما لن يسمح للمواطنين اليابانيين بحضور الأحداث في ست محافظات يابانية، بما في ذلك العاصمة طوكيو.

المصدر: رويترز