كابل – أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط عدة قذائف قرب القصر الرئاسي بكابل وقت صلاة العيد صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الإعلام المحلي أن ثلاث قذائف أطلقت من سيارة بمنطقة بروان سه باتجاه وسط العاصمة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف.

وقال غني في حفل بعد صلاة العيد إن “طالبان” أظهرت أنه ليس لديها إرادة للسلام وأضاف: “سنتخذ قرارات بناء على ذلك”.

وشدد غني على وجود حاجة “للدعم الوطني والدفاع الوطني”، مشيرا إلى أنه أمضى الأسبوع الماضي في العمل على “خطة عاجلة” للتغلب على الوضع الحالي.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية