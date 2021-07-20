طوكيو – تسعى العداءة الهولندية سيفان حسن لتحقيق ثلاثية أولمبية نادرة بالمنافسة على ألقاب 1500 وخمسة آلاف وعشرة آلاف متر، في دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وسجلت سيفان حسن اسمها في المسابقات الثلاث اليوم الثلاثاء، في مسعاها لنيل أول ميدالية أولمبية.

ومع ذلك قد تنسحب العداءة البالغة من العمر 28 عاما، من واحدة من هذه المسابقات في اللحظة الأخيرة لكنها جذبت الأضواء بمحاولة المنافسة فيها جميعا بعد أن حققت ثنائية تاريخية بالفوز بذهبيتي 1500 متر وعشرة آلاف متر في بطولة العالم 2019.

وكتب الأسطورة مايكل جونسون الحاصل على أربع ميداليات ذهبية أولمبية في المسافات القصيرة على موقع “تويتر”: “تنتظر سيفان مهمة شاقة لكن يبدو أنها قادرة على المنافسة. لست واثقا من قدرتها على تحقيق الذهب في المسابقات الثلاث”.

وذاع صيت سيفان بسبب قدرتها على تحدي كل التوقعات بعد أن حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق الميل في 2019 بعد أكثر من عشر سنوات على مغادرتها اثيوبيا واللجوء إلى هولندا وعمرها 15 عاما.

المصدر: رويترز