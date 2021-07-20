بغداد – وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء على لسان نائب المتحدث باسمه فرحان حق، بوجوب تقديم المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في بغداد إلى العدالة في أسرع وقت ممكن.

وجاء في البيان أن “هذا الهجوم المميت قبل عطلة عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعا بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدودا. الأمين العام يشدد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة في أقرب وقت ممكن”، كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي، وعبر عن تعازيه لأقارب الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للمصابين من الضحايا.

وكان انفجار، يعد العمل الإرهابي الأكبر في الفترة الأخيرة، قد وقع في سوق بالعاصمة العراقية بغداد يوم الاثنين، وتسبب حسب آخر البيانات في مقتل 30 شخصا، وإصابة نحو 60 آخرين.

المصدر: تاس