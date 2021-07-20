إسبانيا – أبلغ المدافع الدولي الفرنسي رافائيل فاران، فريقه ريال مدريد، برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، على حسابه في موقع “تويتر”: “أكد رافائيل فاران وممثليه لريال مدريد رغبة اللاعب في الرحيل وخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وأضاف الصحفي الإيطالي: “سيلتزم فاران بالاحترام منتظرا الحصول على موافقة النادي الملكي، لكنه يريد الانتقال إلى مانشستر يونايتد”.

واختتم: “كما أكد فاران لمانشستر يونايتد أنه جاهز لقبول العرض الذي قدمه النادي الإنجليزي”.

ولا تمانع إدارة النادي الملكي في بيع عقد فاران أو إقحامه ضمن صفقة تبادلية خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي في الصيف المقبل، ورفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن، كما رفض أن يكون جزءا من أي صفقة تبادلية.

وكانت تقارير إسبانية قد أكدت أن ريال مدريد لن يقبل أقل من 60 مليون يورو للتخلي عن خدمات فاران خلال الصيف الجاري.

المصدر: وكالات