الولايات المتحدة – كشفت وثائق جديدة أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حقق مكاسب مالية بلغت حوالي 2.4 مليار دولار خلال ولايته الرئاسية التي استمرت من يناير 2017 وحتى ديسمبر 2020.

وحسب “فوربس” فإن ترامب الذي تبرع براتبه البالغ 400 ألف دولار، حققت أعماله نجاحا كبيرا أثناء توليه منصبه، مشيرة إلى أنه لولا جائحة كورونا لكانت أعماله قد حققت إيرادات أكبر بكثير.

وبينت أنه خلال السنوات الثلاث الأولى من رئاسته حقق ترامب أرباحا تقدر بـ650 مليون دولار، لكن في عام 2020 تراجعت الإيرادات إلى ما يقدر بنحو 450 مليون دولار بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في مارس 2020 في البيت الأبيض: “كوفيد-19 يؤذي هيلتون وجميع سلاسل الفنادق الكبرى في جميع أنحاء العالم.. إنه يؤذي الجميع. أعني أن هناك عددا قليلا جدا من الشركات التي تعمل بشكل جيد”.

تدفقت النسبة الأكبر من عائدات ترامب من خلال نواديه وممتلكاته الخاصة بالغولف، والتي حققت ما يقرب من 940 مليون دولار على مدار أربع سنوات. وساهم منتجع الغولف الذي يملكه في مدينة ميامي بحوالي 270 مليون دولار.

أما نادي “مار إيه لاغو” في بالم بيتش فحقق حوالي 90 مليون دولار، بينما نادي الغولف في نيوجيرسي فحقق حوالي 60 مليون دولار.

المصدر: “فوربس”