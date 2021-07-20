روسيا – أكد ألكسندر ميخيف مدير شركة “روس أوبورن اكسبورت” الحكومية لتصدير واستيراد المنتجات العسكرية، إنه تم إنجاز المشاورات مع تركيا حول توريد فوج ثان من منظومات “إس-400”.

وذكر ميخيف أنه تم خلال هذه المشاورات وضع وصياغة النموذج المالي للصفقة.

وأضاف ميخيف: “جرت المشاورات النهائية، وتم خلالها تشكيل النموذج المالي، وتم وضع برنامج للتعاون التكنولوجي في هذا المشروع، لذلك نتوقع استكمال هذا المشروع في الأشهر المقبلة”.

في أبريل الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن أنقرة تتفاوض مع موسكو بشأن شراء الفوج الثاني من أنظمة الدفاع الجوي إس -400.

في عام 2017، وقعت روسيا مع الجانب التركي، عقدا حول توريد فوج من منظومات الدفاع الجوي “إس-400” الصاروخية، وتم تسليم أنظمة الدفاع الجوي إلى الجانب التركي في صيف وخريف عام 2019.

المصدر: نوفوستي