منتخب أمريكا لكرة السلة يطير إلى طوكيو من دون نجمه لافين

منتخب أمريكا لكرة السلة يطير إلى طوكيو من دون نجمه لافين

الولايات المتحدة – أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة السلة امس أن اللاعب زاك لا فين خضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا، ولن يسافر مع منتخب بلاده إلى طوكيو.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان أن قرار استبعاد لا فين البالغ عمره 26 عاما جاء “كإجراء احترازي” وأنه من المأمول انضمامه للفريق في طوكيو في وقت لاحق هذا الأسبوع”.

وتألق لافين خلال معسكر منتخب بلاده قبل أولمبياد طوكيو، وخلال أربع مباريات ودية احتل المركز الثالث بين أفضل مسجلي الفريق بمتوسط بلغ 43 نقطة في المباراة.

وسيبدأ المنتخب الأمريكي، بطل مسابقة كرة السلة للرجال في آخر ثلاث دورات أولمبية، مشوار الدفاع عن اللقب في الأولمبياد بمواجهة نظيره الفرنسي، يوم الأحد المقبل.

وافتقد المنتخب الأمريكي لجهود لاعبه برادلي بيل، الذي خضع للعزل الصحي الأسبوع الماضي، وكيفن لاف الذي لا يزال يتعافى من إصابته في ربلة ساقه اليمنى.

ودخل جيرامي غرانت أيضا للعزل الصحي يوم الخميس الماضي، لكنه من المتوقع تعافيه وسفره مع المنتخب لليابان.

ومنذ بدء تمثيل لاعبي دوري كرة السلة للمحترفين الولايات المتحدة في أولمبياد 1992، فاز منتخب “العم سام” بست ميداليات ذهبية إضافة إلى برونزية واحدة.

وحقق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة متتالية من الانتصارات في الألعاب الأولمبية بلغت 25 انتصارا تعود إلى مباراة الميدالية البرونزية في أولمبياد أثينا 2004.

المصدر: رويترز