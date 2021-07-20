روسيا – أكد ألكسندر ميخيف مدير عام “روس أوبورون اكسبورت”، إن شركته وقعت عقودا بقيمة 5 مليارات دولار في عام 2021 .

وأضاف ميخيف: “في هذا العام وقعت شركتنا على عقود تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار، 80٪ منها حول المعدات الجوية وسائط الدفاع الجوي. وستصبح فعاليات معرض ماكس، الذي دعونا لحضوره أكثر من 30 وفدا من حوالي 20 دولة، نقطة انطلاق لمفاوضات جديدة وتوقيع عقود جديدة “.

ووفقا له، تخطط “روس أوبورون اكسبورت” خلال المعرض، لتوقيع برامج مشتركة مع شركة “تيخنوديناميكا” للترويج لأنظمة المظلات الروسية في السوق الخارجية.

وقال: “اليوم، تفكر دول كثيرة في إنتاج الأسلحة على أراضيها، وبالتالي بات نمو عدد العقود التكنولوجية هو الاتجاه المميز لسوق السلاح العالمية الحديثة”.

وذكر أن “روس أوبورون اكسبورت”، ستعمل لترويج الدراسات والتصاميم العسكرية الروسية في السوق الخارجية، بما في ذلك في مجال الطيران والأسلحة الصاروخية وأنظمة الدفاع الجوي وبرامج الفضاء، إلى بلدان إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي