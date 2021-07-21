أساطير برشلونة وريال مدريد في يافا (صور)

يافا – يحتضن “استاد بلومفيلد” في مدينة تل أبيب، مساء اليوم الثلاثاء مباراة “الكلاسيكو” الإسباني لكرة القدم، بين نجوم فريقي برشلونة وريال مدريد القدامى.

ومن المنتظر أن يشارك في هذه المباراة أكبر نجوم كرة القدم على الإطلاق في سنوات التسعينات والسنوات الألفية الثانية، وفي مقدمتهم الأسطورة البرازيلي رونالدينيو لاعب برشلونة، ومواطنه روبرتو كارلوس أحد أفضل ظهير أيسر على مر تاريخ كرة القدم، والبرتغالي لويس فيغو الذي دافع عن ألوان الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد، ومواطنه ديكو الذي سطع نجمه في فريق برشلونة، وجيرمو أمور لاعب خط وسط برشلونة، والحارس الأسطوري لريال مدريد إيكر كاسياس وغيرهم من النجوم.

وقد عقد مساء أمس مؤتمر صحفي بمشاركة هؤلاء النجوم حيث تحدث كل واحد منهم عن شعورة وذكرياته مع فريقه سواء في برشلونة أو في ريال مدريد، وفيما يلي بعض تصريحات نجوم الكرة خلال المؤتمر الصحفي:

رونالدينيو : حزين على خسارة البرازيل أمام الأرجنتين لكنني فرحت لميسي

كاسياس : دائما حلم أن تلعب في الكلاسيكو وأمل أن يستمتع الجمهور

روبيرتو كارلوس : نستمتع بكل لحظة هنا والكلاسيكو أفضل المباريات.

لويس فيغو : كنت محظوظاً انني لعبت في أكبر ناديين في العالم برشلونه وريال مدريد.

ديكو: مارادونا أسطورة لكن ميسي الأفضل.

أمور: أن تلعب في برشلونة معناه أنك لعبت بأفضل نادي في العالم.

وقام أساطير ريال مدريد وبرشلونة بزيارة إلى مدينة يافا بتنظيم من وزارة السياحة الاسرائيلية.

المصدر: وكالات