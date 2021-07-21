فيينا – تراجع النفط صوب مستوى 68 دولارا للبرميل امس وسط حالة من القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بكوفيد-19 قد يضعف الطلب مرة أخرى مع زيادة “أوبك+” المعروض.

ودفعت عمليات البيع الاثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر.

وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أيضا، في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

وهبط خام “برنت” بنسبة 0.3 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بحلول الساعة 13:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفاض 6.8 بالمئة أمس.

في حين انخفض الخام الأمريكي تسليم شهر أغسطس المقبل، وهو العقد الذي ينتهي في وقت لاحق اليوم، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 65.23 دولار، بعد أن هبط 7.5 بالمئة أمس، كما هبط عقد الخام الأمريكي لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 1.6 بالمئة إلى 65.31 دولار.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفائها في إطار مجموعة “أوبك+” يوم الأحد الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل، ويعني ذلك إلغاء للمزيد من قيود الإمداد التي كانت مفروضة عندما بدأت الجائجة العام الماضي.

المصدر: رويترز