طوكيو – صرح الملحق الإعلامي للبعثة الإعلامية المصرية في أولمبياد طوكيو، عمرو سليم، بأن عينة الكشف عن كورونا لخبير المنتخب المصري للجودو الهولندي الجنسية جورجيو جيفزجياني، جاءت إيجابية.

وأفاد عمرو سليم عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية ، بأن الاجراءات اليومية المطلوبة من جميع المقيمين بالقرية الأولمبية في طوكيو تتضمن عمل مسحة يومية للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأشار عمر سليم إلى أن الخبير الأجنبي لمنتخب الجودو وصل من مصر يوم الأحد الماضي، بعد عمل المسحات المطلوبة قبل السفر وكانت كلها سلبية وايضا المسحة التي قام بها فور وصوله لمطار طوكيو كانت سلبية وكذلك المسحتان التي قام بها يومي 19 و20 في القرية الأولمبية، ولكن هناك اختلاط حتمي لجميع دول العالم اثناء التواجد في الأولمبياد بالرغم من الاجراءات الحازمة.

والمدرب الهولندي مسؤول عن تدريب لاعبين فقط هما محمد عبد الموجود ومحمد عبد العال، وتم التأكد من أن مسحتهما سلبية، كما قامت اللجنة الطبية المصرية برئاسة الدكتور حسن كمال بعزل اللاعبين و وضعهم تحت الملاحظة احتياطيا عن باقي الفريق بينما سيقوم مدرب آخر فرنسي الجنسية سيصل مساء اليوم إلى طوكيو بتدريب كل من اللاعبين و اللاعب رمضان درويش الذي وصل إلى طوكيو اليوم من معسكر خارج مصر.

وقد صرح المهندس باسل عبد الله عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس البعثة أنه فور وصول المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية اليوم تم عقد اجتماع مع المسؤولين الإداريين واللجنة الطبية لمتابعة الموقف والاطمئنان على حالة جميع أفراد البعثة.

المصدر: youm7.com